Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Син Трампа опублікував фото батька в образі бородатого Супермена

22.10.2017 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Син Трампа опублікував фото батька в образі бородатого Супермена

Син президента США Дональд Трамп-молодший опублікував в Instagram фальшиву обкладинку Time зі своїм батьком в образі Супермена.

На зображенні президент США з бородою одягнений в костюм супергероя, а на грудях у нього красується буква Т.

Він нібито зображений на обкладинці журналу Time, а напис на ній свідчить Президент Трамп робить Америку великою знову.

Источник: nv.ua



Теги: Донбасс, фото, Дональд Трамп, Супермен
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх