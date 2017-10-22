Син Трампа опублікував фото батька в образі бородатого Супермена

22.10.2017 21:50

Син президента США Дональд Трамп-молодший опублікував в Instagram фальшиву обкладинку Time зі своїм батьком в образі Супермена.

На зображенні президент США з бородою одягнений в костюм супергероя, а на грудях у нього красується буква Т.

Він нібито зображений на обкладинці журналу Time, а напис на ній свідчить Президент Трамп робить Америку великою знову.

Источник: nv.ua