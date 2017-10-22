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Син Трампа опублікував фото батька в образі бородатого Супермена
22.10.2017 21:50
Син президента США Дональд Трамп-молодший опублікував в Instagram фальшиву обкладинку Time зі своїм батьком в образі Супермена.
На зображенні президент США з бородою одягнений в костюм супергероя, а на грудях у нього красується буква Т.
Він нібито зображений на обкладинці журналу Time, а напис на ній свідчить Президент Трамп робить Америку великою знову.
Источник: nv.ua
Теги: Донбасс, фото, Дональд Трамп, Супермен
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