- У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»10:30
- ЭКС-ФУТБОЛИСТ КИЕВСКОГО «ДИНАМО» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ МЭРА ТБИЛИСИ09:50
- В Литве у советских памятников поставили таблички о несоответствии правде 09:30
- На Великобританию обрушился шторм "Брайан"08:50
- "Я гей! Голосуйте за мою партию!" - популярный политик в Чехии признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации 08:10
- В Украину едет посланник Трампа по Донбассу20:50
- В Китае найден 18-метровый скелет дракона14:30
- Из часовой башни сделали шикарный пентхаус 09:10
- В Японии создали комиксы с инструкцией действий на случай ракетного удара Северной Кореи08:50
- Задержана украинка, пытавшаяся вывезти в Москву необычную контрабанду08:10
У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»
Відвідувач кафе у Пермі замовив на вечерю «Цезар», але замість салату з курячою грудкою і обсмаженими шматочками білого хліба офіціантка принесла «субстанцію з «кірієшками». Чоловік відмовився оплачувати блюдо, яке не відповідає рецептурі, після чого в приміщення увірвалися бійці групи швидкого реагування.
Про це повідомляє В-курсе.ру.
Жінка замовила собі салат «Цезар» за 220 рублів (101 гривня). У результаті її чоловік покликав офіціантку і сказав, що не буде платити за салат, адже його «неможливо їсти».
Співробітниця кафе, не вважаючи, що клієнт завжди правий, викликала «групу швидкого реагування». Боєць, який прибув через кілька хвилин, застебнув на зап'ястках чоловіка наручники, так як вирішив, що той збирається втекти, не заплативши. Дружина чоловіка викликала поліцію. До приїзду поліції боєць розговорився з чоловіком.
«Поліцію чекали хвилин 15. Поки стояли, ГБРівець на життя поскаржився, каже, що їх скоротили, тому він один і їздить», – розповів журналістам чоловік.
Також співробітник групи швидкого реагування розповів затриманому відвідувачеві про те, що недавно одружився і взяв іпотеку, і під кінець розмови вибачився за те, що одягнув наручники. Інцидент вичерпався лише після втручання поліції. Чоловікові довелося все ж заплатити за салат, після чого претензій до нього ні в кого не було. В адміністрації кафе журналістів запевнили в тому, що салат був якісним, а відвідувачі просто не хотіли платити і влаштували скандал.
Теги: Россия, Донбасс, салат, официант
- Захарченко и Плотницкого "вызвали на ковер" российские кураторы
- Шишацкий рассказал, каким видит геополитический вектор развития Украины
- Россияне хотят научиться у дончан, как готовить город к крупным спортивным состязаниям
- Донецкая писательница получила престижную российскую премию
- Фотособытия недели (5 - 11 марта). Весенняя перезагрузка
- Медведев в Донецке цитировал Twitter. Фанаты "Зенита" назвали донецкий аэропорт "ларьком"
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал 11:10
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»11:00
- ЕЛЕНА КРАВЕЦ ВЫШЛА В СВЕТ В СТИЛЬНОМ НАРЯДЕ ОТ АНДРЕ ТАНА10:50
- У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»10:30
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- ЭКС-ФУТБОЛИСТ КИЕВСКОГО «ДИНАМО» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ МЭРА ТБИЛИСИ09:50
- В Литве у советских памятников поставили таблички о несоответствии правде 09:30
- Учасники акції протесту під Радою озвучили нові вимоги09:10
- На Великобританию обрушился шторм "Брайан"08:50
- Жительница Одесской области в шутку сожгла знакомого08:30
- "Я гей! Голосуйте за мою партию!" - популярный политик в Чехии признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации 08:10
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою
- Как защитить себя от скачков давления
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)
- До свидания, субсидии! У кого и за что их заберут
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения