В Литве у советских памятников поставили таблички о несоответствии правде

22.10.2017 09:30

Такие таблички появились у памятников вблизи захоронений солдат Красной армии на севере страны.

На севере Литвы у советских мемориалов появились таблички, указывающие, что "идеологические надписи советского периода" на памятниках не соответствуют исторической правде. Власти региона объяснили это отражением справедливости, передает издание Lietuvos žinios.

В частности, муниципалитет Биржайского района принял решение установить такие таблички у памятников вблизи захоронений солдат Красной армии. На табличках, которые появились у мемориалов, сказано: "Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".

Речь идет о надписях, выполненных еще в советский период литовской истории, на памятниках павшим во время Прибалтийской операции (1944) солдатам Красной армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.

По словам советника отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установления таких табличек была принята без указаний сверху.

Источник: rbc.ua