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В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания

22.10.2017 18:30
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В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания

По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе Ноксвилл Штата Теннесси товарный поезд в составе 50 вагонов сошел с рельсов и врезался в здание. Об этом полиция города сообщила в Twitter.

Отмечается, что повреждены по меньшей мере два здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте аварии работают пожарные и полиция. Местных жителей попросили избегать района крушения поезда.

Источник: korrespondent.net



Теги: США, Донбасс, поезд, здание
 
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