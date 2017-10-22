Последние новости раздела
- В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания18:30
- Клаудиа Шиффер примерила украинскую вышиванку17:10
- Коррупция не позволяет Украине стать процветающей страной и противостоять России12:50
- Находка немецких археологов заставляет переписать историю возникновения человечества12:30
- У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»10:30
- ЭКС-ФУТБОЛИСТ КИЕВСКОГО «ДИНАМО» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ МЭРА ТБИЛИСИ09:50
- В Литве у советских памятников поставили таблички о несоответствии правде 09:30
- На Великобританию обрушился шторм "Брайан"08:50
- "Я гей! Голосуйте за мою партию!" - популярный политик в Чехии признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации 08:10
- В Украину едет посланник Трампа по Донбассу20:50
В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания
22.10.2017 18:30
По предварительным данным, пострадавших нет.
В городе Ноксвилл Штата Теннесси товарный поезд в составе 50 вагонов сошел с рельсов и врезался в здание. Об этом полиция города сообщила в Twitter.
Отмечается, что повреждены по меньшей мере два здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте аварии работают пожарные и полиция. Местных жителей попросили избегать района крушения поезда.
Источник: korrespondent.net
Теги: США, Донбасс, поезд, здание
Читайте также:
- Заграница нам поможет: США поддержит Украину закупкой конопли
- США подготовили для России страшные санкции
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times
- ДонЖД: Мы теряем две тысячи груженых вагонов в сутки!
- Впечатляющие кадры: поезд метро сошёл с рельсов (ФОТО)
- США ввели против России новые экономические санкции. "Попали" 34 компании и физических лица
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- На Донбассе женщину зарезали из-за ревности14:10
- Киевляне покажут в Мариуполе микроскопический зоопарк13:50
- В Покровському районі збільшилося поголів’я свиней, овець та корів13:30
- В МАРИУПОЛЕ РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРДИОЦЕНТРА13:10
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал 11:10
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- ДТП в Харькове: Статус водителя Touareg, который проходит как свидетель, может измениться18:50
- В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания18:30
- Под Киевом в драке погиб участник АТО18:10
- Украинцам напомнили, что делать, чтобы их детей не похитили17:50
- Стало известно, что американцы делают с гаджетами Apple17:30
- Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"17:20
- Клаудиа Шиффер примерила украинскую вышиванку17:10
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- Кабмін визначив порядок позбавлення статусу учасника бойових дій 16:50
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи 16:30
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи 16:30
- 8 cпособів заснути без проблем10:10
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою
- Как защитить себя от скачков давления
- До свидания, субсидии! У кого и за что их заберут
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева