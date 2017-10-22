В США товарный поезд сошел с рельсов и повредил здания

22.10.2017 18:30

По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе Ноксвилл Штата Теннесси товарный поезд в составе 50 вагонов сошел с рельсов и врезался в здание. Об этом полиция города сообщила в Twitter.

Отмечается, что повреждены по меньшей мере два здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте аварии работают пожарные и полиция. Местных жителей попросили избегать района крушения поезда.

Источник: korrespondent.net