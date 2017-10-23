- Мир сошел с ума: Лондон пытается угодить трансгендерам15:48
- На радио "Эхо Москвы" неизвестный ранил ножом ведущую15:30
- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Правительство Испании пошло на жесткие меры против Каталонии13:15
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым12:45
- В Китае нашли гриб-великан12:20
- "Вирус" сепаратизма добрался до Италии11:55
- Голливуд содрогается от секс-скандалов: женщины «сдали» еще одного мэтра11:15
- Учёные разработали новый метод выращивания клеток мозга10:42
- Украина и Польша подписали договор о строительстве трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia10:30
Мир сошел с ума: Лондон пытается угодить трансгендерам
В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет РИА новости со ссылкой на Times и специсточник в МИД страны.
Британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.
"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум.
Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.
"Соединенное Королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила собеседница издания.
Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным подтверждать смену пола без представления медицинских доказательств.
Рекомендация британским врачам
Ранее в январе британская медицинская ассоциация выпустила 14-страничное "Руководство по эффективной коммуникации", в котором просила врачей не называть беременных женщин "будущими мамами", чтобы не обидеть трансгендеров. В этом же документе представители медсообщества предложили термин "беременные люди".
Депутат-консерватор Филип Дэвис назвал тогда инициативу "абсолютно нелепой" и добавил, что "если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катится мир?"
По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али, "такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей".
Трансгендеры и церковь
В самой Англиканской церкви идут ожесточенные споры вокруг отношения к трансгендерам. В июне духовенство анонсировало программу по адаптации верующих, поменявших пол. В частности, специально для них предполагалось переписать тексты богослужений.
"Я надеюсь, что мы сможем сделать мощное заявление, чтобы показать, что мы верим, что люди-трансгендеры любят Бога", — заявил член синода Англиканской церкви Крис Ньюлендс.
Вместо с тем он отметил, что не все епископы поддерживают эту тему. Они утверждают, что пол человека определяет только Бог, поэтому он не может быть изменен.
По данным газеты The Guardian, число преступлений на почве ненависти к трансгендерам выросло в прошлом году на 170%. В свою очередь, правозащитники утверждают, что около 48% таких людей в возрасте до 26 лет хотя бы раз пытались совершить самоубийство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Лондон, медицина
- Дамир Ахметов: "Я уехал на учебу, когда мне было девять лет, и очень мало за эти годы бывал на родине"
- В Лондоне фургон протаранил толпу верующих: есть погибшие
- Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице
- Фото дня: новый мэр Лондона ждет автобус на остановке
- Неожиданно для Кремля - Великобритания прервала все дипломатические связи с РФ
- В суде Лондона рассмотрели обвинение в адрес Путина в педофилии
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПЕРЕВОД ЧАСОВ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ16:10
- Мир сошел с ума: Лондон пытается угодить трансгендерам15:48
- На радио "Эхо Москвы" неизвестный ранил ножом ведущую15:30
- В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом15:16
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер15:00
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера14:25
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю14:09
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В Хмельницком запретили «Анну Каренину»13:55
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы