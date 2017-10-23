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Правительство Испании пошло на жесткие меры против Каталонии
Главе региона Пучдемону грозит 30 лет тюрьмы за отделение от Испании
Мадрид поддержал применение статьи 155 Конституции Испании, которая позволяет испанскому правительству взять на себя управление автономией Каталонии. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Интерфакс.
Стоит отметить, что, согласно данной статье, местное каталонское правительство может быть отстранено от власти, а управлять регионом направят представитель Мадрида.
"Эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии", – сказал Рохой и добавил, что Мадрид приостановит полномочия властей Каталонии.
В то же время он подчеркнул, что это не означает ни приостановки полномочий женералитата, как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки статуса автономии Каталонии.
"Женералитат останется администрацией, но он будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании. Автономный статус Каталонии также не приостановлен", – сообщил Рахой.
Отметим, что данное решение правительства Испании должен утвердить сенат, после чего могут быть приняты соответствующие меры.
Касательно каталонский властей, то глава региона Карлес Пучдемон до 26 октября может представить правительству Испании свое видение относительно внешнего управления регионом.
В свою очередь Генеральная прокуратура Испании готовит иск против властей Каталонии за бунт, если он все же объявит об отделении региона от Испании. Такие же иски прокуратура готовит и в отношении других представителей каталонского руководства. За данное правонарушении предусматриваться тюремный срок до 30 лет.
Напомним, в понедельник, 16 октября, Конституционный суд Испании аннулировал независимость Каталонии.
Позже суд взял под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций – Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона.
После этого в Барселоне поднялась новая волна протестов, люди начали выходить на улицы.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Испания, Каталония
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