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В Китае нашли гриб-великан
23.10.2017 12:20
Житель деревни, расположенной на юго-западе Китая, нашел в лесу гриб высотой 83,5 см, сообщает South China Morning Post, передает телеканал 112 Украина.
Во время похода за грибами 81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими шляпками, самая большая из которых в диаметре достигает 40 см.
Отмечается, что находку планируется оставить расти и превратить в местную достопримечательность.
После того, как новость о находке разлетелась по деревне, грибник установил вокруг "короля грибов" забор, чтобы его не повредили при фотографировании и не начали растаскивать по кусочкам.
В Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что найденный гриб является съедобным.
Теги: Китай, грибы, великан
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