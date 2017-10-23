В Китае нашли гриб-великан

23.10.2017 12:20

Житель деревни, расположенной на юго-западе Китая, нашел в лесу гриб высотой 83,5 см, сообщает South China Morning Post, передает телеканал 112 Украина.

Во время похода за грибами 81-летний крестьянин наткнулся на гигантский гриб с несколькими шляпками, самая большая из которых в диаметре достигает 40 см.

Отмечается, что находку планируется оставить расти и превратить в местную достопримечательность.

После того, как новость о находке разлетелась по деревне, грибник установил вокруг "короля грибов" забор, чтобы его не повредили при фотографировании и не начали растаскивать по кусочкам.

В Институте ботаники Академии наук КНР подтвердили, что найденный гриб является съедобным.