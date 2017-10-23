Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

"Вирус" сепаратизма добрался до Италии

23.10.2017 11:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Вирус" сепаратизма добрался до Италии

Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - проголосовали в символическом референдуме за расширение автономии, сообщает Телеканал новостей «24».
В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию. Результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.
Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии – Милан, и регион Венето со столицей в Венеции – самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30%.
Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое. Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро.
Президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа состоят в оппозиционной, антииммигрантской "Лиге Севера" и уже давно спорят о том, что север не должен "кормить" куда более бедный юг.
Центральная власть в Риме с неодобрением отзывается о голосовании, заявляя, что в нем нет необходимости, хотя по итальянской конституции оно разрешено.



Теги: Италия, референдум, регионы, автономия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх