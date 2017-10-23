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"Вирус" сепаратизма добрался до Италии
Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - проголосовали в символическом референдуме за расширение автономии, сообщает Телеканал новостей «24».
В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию. Результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.
Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии – Милан, и регион Венето со столицей в Венеции – самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30%.
Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое. Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро.
Президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа состоят в оппозиционной, антииммигрантской "Лиге Севера" и уже давно спорят о том, что север не должен "кормить" куда более бедный юг.
Центральная власть в Риме с неодобрением отзывается о голосовании, заявляя, что в нем нет необходимости, хотя по итальянской конституции оно разрешено.
Теги: Италия, референдум, регионы, автономия
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