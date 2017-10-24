Новый президентский срок Путина: в России рассказали об угрозе нового военного конфликта

24.10.2017 09:50

В случае победы президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2018 года, в Европе возрастет угроза войны. Об этом рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает apostrophe.ua.

По его словам, Путин готовится пересмотреть "все договоры с США, касающиеся ограничения вооружений", о чем президент РФ заявил на Валдайском форуме.

"Я же не придумываю это ничего. И вот выход из основополагающего договора, которому 30 лет – О ракетах средней и меньшей дальности, ограничение из СНВ-3… есть много договоров мелких, из «плутония» — большая проблема", - отметил Венедиктов.

Журналист заявил, что, по его прогнозам, ситуация в мире двигается к состоянию, которое было в 1983 году, то есть к моменту обострения противостояния в рамках Холодной войны.

"Я думаю, что это создание базы для конфликта, безусловно, в Европе. Мы все время хотели перенести базу конфликта в другое место: Афганистан, Сирия, Куба – подальше от наших границ. Ан нет. Оно продвигается к нашим границам. И, собственно говоря, это накручивание, эта спираль, боюсь, что она станет основной, если он (Путин – ред.) выдвинется и будет избран", - заявил Венедиктов.