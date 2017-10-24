В Чечне путинский росгвардеец порешил сослуживцев из автомата: известно о 5 погибших

24.10.2017 08:09

Российские вояки продолжают истреблять друг друга. Новый кровавый инцидент произошел в российской Чечне. Там сотрудник Росгвардии из автомата расстрелял собственных сослуживцев. Известно о 5 погибших, среди которых и сам стрелок. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "Российский Диалог".

Инцидент случился в станице Шелковской в одной из воинских частей Северо-Кавказского военного округа.

В понедельник, 23 октября, старший лейтенант в казарме внезапно разрядил обойму прямо в товарищей по службе. Стрелку удалось смертельно ранить 4 сослуживцев перед тем, как другие военные его ликвидировали.

О том, почему произошел трагический инцидент, российское оборонное ведомство традиционно тщательно умалчивает. Не раскрывается и имя стрелка.