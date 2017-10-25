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Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке

25.10.2017 18:29
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Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке

Стало известно о неожиданном решении российских властей по поводу формирования новой морской бригады Росгвардии, которая подчиняется лично Президенту России Владимиру Путину. Основной целью нового подразделения является охрана безопасности скандально известного моста в оккупированный Крым. Об этом сообщают российские СМИ, публикуя заявление главы Росгвардии Виктора Золотова, передает dialog.ua.

СМИ отмечают, что Россия опасается диверсий и возможных подрывов российской стройки. Сам мост в преддверии выдвижения Путина на пост президента несет на себе значительную идеологическую нагрузку. При этом глава Росгвардии не скрывает, что новое боевое подразделение будет охранять именно мостовой переход через Керченский пролив.

При этом количество солдат в подразделении будет достигать до 4000 человек личного состава.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, безопасность, мост, Керченский пролив, диверсия, охрана
 
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