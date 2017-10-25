Песков с невероятной злобой "накинулся" на Собчак после ее слов об "украинском Крыме": пресс-секретарь президента РФ в открытую стал "угрожать" журналистке

25.10.2017 16:18

В Кремле считают, что вопрос "территориальной принадлежности Крыма" не является темой для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".

По его словам, оккупированный полуостров "целиком и полностью" принадлежит России и никаких дискуссий на эту тему Кремль не потерпит. Кроме того, Песков намекнул, что за подобные слова представители ЦИК РФ теперь даже могут не зарегистрировать Собчак в качестве кандидата в президенты. "С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", - сказал Песков. Отвечая на вопрос журналистов о возможном привлечении журналистки к уголовной ответственности за ее высказывание, главный спикер Кремля отметил, что этот вопрос "не находится в ведении администрации президента России".

Напомним, ранее телеведущая и возможный кандидат на пост главы российского государства Ксения Собчак объявила, что Москва грубо нарушила международное право и аннексировала Крым, который должен принадлежать Украине.