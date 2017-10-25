Собчак назвала ответственного за войну на Донбассе

25.10.2017 10:10

Ксения Собчак, которая недавно заявила о своем участии в президентских выборах в России, которые состоятся в 2018 году, назвала главного виновника войны на Донбассе, сообщает Телеканал новостей «24».

По ее словам, ответственным за войну на востоке Украины является советник президента России Владислав Сурков. Его называют главным куратором боевиков на Донбассе.

"Я к Суркову отношусь как к человеку, который сегодня ответственен за то, что происходит на востоке Украины. Я считаю, что у него на руках кровь", – заявила Собчак.

Она добавила, что вмешательство в Украину стало для Суркова серьезной ошибкой, которую сейчас уже трудно исправить.