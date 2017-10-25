- В России проводят новую спецоперацию14:02
- На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО11:42
- Собчак назвала ответственного за войну на Донбассе10:10
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»08:59
- Генштаб: Россия имеет право инспектировать военные части Украины18:54
- Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.14:34
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной12:36
- Новый президентский срок Путина: в России рассказали об угрозе нового военного конфликта09:50
- В Чечне путинский росгвардеец порешил сослуживцев из автомата: известно о 5 погибших08:09
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
В России проводят новую спецоперацию
Ксению Собчак допускают до президентских выборов только с одной целью – она должна подавить митинги протеста в России, и Собчак участвует, если можно так сказать, в новой спецоперации. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Игорь Яковенко, российский журналист.
«Ксения Собчак – это тот человек, слова которой следует воспринимать как ситуативные. Буквально вчера она говорила, что она не поддерживает "Крымнаш" и не поддерживает "Крымненаш". То есть она заявила, что по этому поводу у нее нет никакой позиции. Сегодня она заявила, что Крым украинский», - отметил Яковенко. По его словам, эта девушка меняет свою позицию каждые несколько минут, и во всех ее словах и мыслях прослеживается легкость.
«Все, что говорит сейчас Собчак, - ее участие в этой избирательной кампании – это спецоперация, светошумовой эффект, который призван просто уничтожить протест в России», - уверен Яковенко.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, протест, митинг, выборы президента, спецоперация
- Дежа вю: перед крымским парламентом горят костры и строятся баррикады (ФОТО + ВИДЕО)
- Приплыли: Путин встречает Крым, который "вернулся в родную гавань" (ВИДЕО)
- В российском правительстве нашли повод не возвращать турбины Siemens
- Как полуостров Крым сдаётся без боя (ВИДЕО)
- Крым и Россию объединил огненный дождь (ВИДЕО)
- Возле здания Донецкой облгосадминистрации митингуют предприниматели
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- Сегодня в Донецке перекроют центр города11:30
- СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ ДОНБАССА 25 ОКТЯБРЯ11:21
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО11:01
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе10:39
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто14:22
- В России проводят новую спецоперацию14:02
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта12:59
- Власти намерены пересчитать украинцев в 2020 году12:41
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"12:19
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО11:42
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО