Британец пролетел 25 километров на связке воздушных шаров (ВИДЕО)

26.10.2017 15:45

Британский путешественник Том Морган пролетел 25 километров на высоте 2438 метров на связке шаров с гелием, сообщает ICTV.

38-летний путешественник привязал к складному походному стулу 100 шаров с гелием, чтобы полетать над пейзажами ЮАР. Для того, чтобы спуститься на землю Моргану пришлось отрезать по одному шару. На подготовку полета команде британца понадобилось два дня.

В будущем Том Морган хочет организовать гонки на гелиевых шарах.