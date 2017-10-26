Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Британец пролетел 25 километров на связке воздушных шаров (ВИДЕО)

26.10.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Британец пролетел 25 километров на связке воздушных шаров (ВИДЕО)

Британский путешественник Том Морган пролетел 25 километров на высоте 2438 метров на связке шаров с гелием, сообщает ICTV.
38-летний путешественник привязал к складному походному стулу 100 шаров с гелием, чтобы полетать над пейзажами ЮАР. Для того, чтобы спуститься на землю Моргану пришлось отрезать по одному шару. На подготовку полета команде британца понадобилось два дня.
В будущем Том Морган хочет организовать гонки на гелиевых шарах.



Теги: ЮАР, воздушный шар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх