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Британец пролетел 25 километров на связке воздушных шаров (ВИДЕО)
26.10.2017 15:45
Британский путешественник Том Морган пролетел 25 километров на высоте 2438 метров на связке шаров с гелием, сообщает ICTV.
38-летний путешественник привязал к складному походному стулу 100 шаров с гелием, чтобы полетать над пейзажами ЮАР. Для того, чтобы спуститься на землю Моргану пришлось отрезать по одному шару. На подготовку полета команде британца понадобилось два дня.
В будущем Том Морган хочет организовать гонки на гелиевых шарах.
Теги: ЮАР, воздушный шар
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