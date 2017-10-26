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Новый скандал: режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах

26.10.2017 08:42
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Новый скандал: режиссера Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствах

Голливудского режиссера и сценариста Джеймса Тобака обвинили в сексуальных домогательствам к актрисам, пишет The Los Angeles Times в своем расследовании.

В публикации газеты говорится, что о домогательствах со стороны Тобака рассказали 38 женщин, почти все они согласились говорить под запись.

В большинстве случаев Тобак знакомился с женщинами на улицах Нью-Йорка и предлагал им карьеру в кино, а затем на последующих встречах мастурбировал у них на глазах. Режиссер отрицает подобные обвинения и утверждает, что не знает никого из упомянутых в материале женщин, а если и встречался с ними, то на протяжении нескольких минут, и не помнит этого.

Среди пострадавших – гитаристка группы Veruca Salt Лоис Пост, актриса Эко Дэнон, Терри Конн и другие.

Джеймс Тобак снимает кино на протяжении четырех десятилетий. В 1991 году он был номинирован на "Оскар" за лучший сценарий для фильма "Багси" с Уорреном Битти в главной роли.

Напомним, что известного режиссера Романа Полански снова обвиняют в сексуальных домогательствах. На этот раз калифорнийская художница Мариан Барнард (Marianne Barnard) заявила, что режиссер сексуально домогался ее, когда ей было 10 лет. Это уже пятое подобное обвинение в адрес режиссера.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Голливуд, режиссер, обвинение
 
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