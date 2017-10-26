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Сегодня откроется ящик Пандоры для ЕС: что нужно знать
26 октября в Каталонии запланировано выступление главы правительства — Карлес Пучдемон намерен провозгласить независимость от Испании перед депутатами парламента. Это может стать толчком для «парада независимостей» по всей Европе
Ранее Кабмин Испании принял беспрецедентное в истории страны решение: распустил правительствоавтономной Каталонии за нарушение законов и Конституции. Были арестованы два лидера общественных организаций, которые поддержали отделение Каталонии от Испании.
У Пучдемона есть срок до 27 октября – после этой даты его полномочия будут прекращены испанским кабмином. Испанские власти намерены ввести в Каталонии временное прямое управление из Мадрида, а в автономии провести перевыборы парламента.
Высока вероятность, что глава каталонского правительства пойдет на дальнейшее обострение отношений – с парламентской трибуны объявит о результатах референдума, признает его состоявшимся и запустит отделение от Испании. Парламенту останется лишь утвердить декларацию о независимости.
Ранее Пучдемон критически оценил действия официального Мадрида: «Эти события открывают двери злоупотреблениям в других местах. Премьер Испании Рахой аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах». По сообщениям испанских СМИ, Пучдемон во время неофициальных переговоров отклонил все предложения публично отказаться от провозглашения независимости Каталонии.
Свой ответ также дала спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Она не признала решения правительства Испании: «Граждане выбрали нас своими законными представителями, и мы им за это обязаны». Каталония намерена обжаловать решения правительства Рахоя в Конституционном и Верховном суде Испании.
В Каталонии регулярно продолжаются массовые акции. В последней из них в Барселоне приняли участие до полумиллиона человек, которые поддержали независимость Каталонии.
Напомним, что крупнейший политический кризис в Испании разгорелся после проведения референдума о независимости Каталонии. Испанские власти разгромили часть избирательных участков, однако каталонское правительство все равно объявило, что плебисцит состоялся.
Каталонцы были возмущены применением силы полицейскими, которые избивали и задерживали людей на участках. После многотысячных акций протеста часть подразделений испанской Нацгвардии и полиции покинули территорию Каталонии.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой категорически не признает референдум и провел решение по ст. 155 Конституции Испании – о прекращении полномочий правительства Каталонии и его главы Пучдемона.
Примечательно, что противостояние разгорелось спустя 80 лет после масштабной гражданской войны в Испании, когда после двухлетнего противостояния к власти пришел генерал Франко. В 2017 году пока что руководство Каталонии призывает защищать автономию «мирно и цивилизованно».
По оценкам политологов, на территории Евросоюха есть много спорных территорий, где уже возникал сепаратизм: французская Корсика, бельгийские провинции Фландрия и Валлония, Шотландия в Великобритании. Решительность каталонцев может дать толчок для «парада независимостей» по всей Европе.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Испания, Каталония
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