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Шок! Ядерные испытания в Корее приведут к извержению сильного вулкана
Ядерные испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана Пэктусан. По своей мощности он уступает лишь супервулканам, извергающимся раз в 100 тысяч лет и способным вызвать изменение климата на всей планете. Об этом пишут РИА Новости.
Надвигающееся извержение вулкана Пэктусан (в Китае его называют Чанбайшань), продолжает беспокоить ученых всего мира. Сила священной корейской горы Пэкту на порядок меньше, но и она может в десятки раз превзойти мощность взрыва самых крупных термоядерных бомб, когда-либо испытанных человечеством. За последние две тысячи лет таких извержений по всему миру было всего четыре, но скоро может случится и пятое.
По данным китайских ученых, с начала 2000-х годов в районе Пэктусана регулярно наблюдаются мелкие землетрясения. Кромки кратера вулкана понемногу растут, повышается температура в близлежащих термальных источниках, а также концентрация гелия. Все это может свидетельствовать о возвращении вулкана в активную фазу и надвигающемся извержении. Вулканологи полагают, что в 10 километрах под горой есть крупный очаг раскаленной магмы, который постепенно пополняется из нижележащих очагов и рано или поздно выплеснется наружу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Корея, ядерное оружие
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