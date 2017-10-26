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В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)
26.10.2017 11:30
В США в возрасте 89-ти лет скончался один из первых исполнителей рок-н-ролла Фэтс Домино, передает Корреспондент со ссылкой на TMZ.
"Его хиты были эпическими ... "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame" и "I'm Walkin'", - отмечено в официальном сообщении.
На счету музыканта 65 миллионов проданных альбомов и премия Grammy Lifetime Achievement Award, полученная в 1987 году. А годом ранее исполнитель оказался в числе приглашенных в Зал славы рок-н-ролла.
О кончине Домино сообщила его дочь, которая также отметила, что он умер в окружении своей семьи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, рок-н-ролл
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