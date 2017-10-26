Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)

26.10.2017 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)

В США в возрасте 89-ти лет скончался один из первых исполнителей рок-н-ролла Фэтс Домино, передает Корреспондент со ссылкой на TMZ.

"Его хиты были эпическими ... "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame" и "I'm Walkin'", - отмечено в официальном сообщении.

На счету музыканта 65 миллионов проданных альбомов и премия Grammy Lifetime Achievement Award, полученная в 1987 году. А годом ранее исполнитель оказался в числе приглашенных в Зал славы рок-н-ролла.

О кончине Домино сообщила его дочь, которая также отметила, что он умер в окружении своей семьи.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, рок-н-ролл
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх