Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Великобритании придумали "ликеро-водочные" елочные игрушки

26.10.2017 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Великобритании придумали "ликеро-водочные" елочные игрушки

Британская компания Lakes Distillery, специализирующаяся на выпуске вино-водочной продукции, подготовила несколько сюрпризов к новогодним праздникам. Не изменяя себе, компания создала серию елочных игрушек, в которых налит алкогольный напиток собственного производства, сообщает replyua.net.
Пока елочные шарики можно приобрести только на самом заводе, но в дальнейшем Lakes Distillery хотят запустить доставку своих "ликеро-водочных" игрушек по всему миру. Цена за набор из трех шариков составляет 41 доллар, а покупая игрушки с алкоголем поштучно, придется отдать 24 доллара за единицу. В ассортименте имеются стеклянные шарики с виски, водкой и джином.



Теги: алкоголь, елка, Новый год, игрушка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх