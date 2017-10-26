В Великобритании придумали "ликеро-водочные" елочные игрушки

26.10.2017 09:20

Британская компания Lakes Distillery, специализирующаяся на выпуске вино-водочной продукции, подготовила несколько сюрпризов к новогодним праздникам. Не изменяя себе, компания создала серию елочных игрушек, в которых налит алкогольный напиток собственного производства, сообщает replyua.net.

Пока елочные шарики можно приобрести только на самом заводе, но в дальнейшем Lakes Distillery хотят запустить доставку своих "ликеро-водочных" игрушек по всему миру. Цена за набор из трех шариков составляет 41 доллар, а покупая игрушки с алкоголем поштучно, придется отдать 24 доллара за единицу. В ассортименте имеются стеклянные шарики с виски, водкой и джином.