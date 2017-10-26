Житель Индонезии заснял на камеру странное существо

26.10.2017 08:20

Существо имеет тело мотылька с четырьмя усиками, растущими из брюшной полости.



Кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. А один из фолловеров даже прокомментировал ролик так: "Я бы сжег дом, если бы увидел это".



Специалисты говорят, что это – мотылек Creatonotos Gangis. У самцов из рода Creatonotos есть секретное оружие, которым он завоевывает самок. Именно оно и придает этим мотылькам такой жуткий вид. Это так называемые корематы – крупные разветвленные трубки, покрытые волосками, которые появляются у них в брачный период.



