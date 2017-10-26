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Житель Индонезии заснял на камеру странное существо
Существо имеет тело мотылька с четырьмя усиками, растущими из брюшной полости.
Кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. А один из фолловеров даже прокомментировал ролик так: "Я бы сжег дом, если бы увидел это".
Специалисты говорят, что это – мотылек Creatonotos Gangis. У самцов из рода Creatonotos есть секретное оружие, которым он завоевывает самок. Именно оно и придает этим мотылькам такой жуткий вид. Это так называемые корематы – крупные разветвленные трубки, покрытые волосками, которые появляются у них в брачный период.
Теги: Донбасс, Индонезия, насекомые
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