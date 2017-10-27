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Парламент Каталонии принял решение по отделению от Испании
27.10.2017 17:42
Сегодня. 27 октября, региональный парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономного региона от Испании. Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".
За резолюцию, которая была предложена, сепаратистскими партиями проголосовали 72 депутата. Против проголосовали 10 депутатов, еще двое воздержались. Голосование проходило тайно.
После объявления результатов голосования депутаты спели гимн Каталонии. Подчеркивается, что депутаты от оппозиционных партий покинули зал перед началом голосования, заявив, что оно является незаконным.
Партии каталонского парламента Junts pel Sí и CUP, которые выступают за независимость, представили проект резолюции, который предусматривает провозглашение республики.
Теги: Донбасс, парламент, Испания, голосование, независимость, резолюция, Каталония
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