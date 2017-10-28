Барак Обама стане присяжним в американському суді

28.10.2017 17:30

Колишнього президента США Барака Обаму запросили виступити в ролі присяжного у суді в окрузі Кук, штат Іллінойс.

«Він (Барак Обама – Ред.) дав мені ясно зрозуміти через свого представника, що готовий виконати свій громадянський обов’язок», – сказав головний суддя округу Тім Еванс.

Слухання відбудеться наступного місяця. Але місце та дату проведення не назвали з міркувань безпеки.

У виданні уточнили, що у політика є нерухомість в Чикаго, тому він має право бути присяжним у Іллінойсі. Ч

Источник: zik.ua