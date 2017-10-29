Получив гражданство Саудовской Аравии, робот София раскритиковала Маска

29.10.2017 14:10

Человекоподобный робот по имени София стал первым в мире андроидом с гражданскими правами. В ходе интервью с журналистом Эндрю Соркиным обладательница гражданства заявила, что для нее честь быть первым роботом в таком статусе, а также посоветовала меньше обращать внимания на заявления Илона Маска — известного противника чрезмерной свободы ИИ.

Обсуждение гражданских прав роботов велись как в странах ЕС, так и в России. Однако первой страной, которая решила выдать гражданство роботу, стала Саудовская Аравия. Об этом стало известно на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Первой обладательницей гражданства среди андроидов стала София — человекоподобный робот, разработанный компанией Hanson Robotics. Создатель робота доктор Дэвид Хэнсон вдохновлялся образами Одри Хепберн и своей жены. Разработанный им робот способен имитировать 62 различных выражения лица, устанавливать зрительный контакт, запоминать людей и поддерживать диалог.

В последний год София неоднократно появлялась в СМИ с заявлениями различной степени эпатажности. При этом изначально андроид предназначался для работы в сфере образования и здравоохранения, однако постепенно София превратилась в медийную персону.

Какие именно возможности подданство Саудовской Аравии даст роботу, представители королевства не сообщают. Также неясно, получит ли София равные с людьми права или для нее будут установлены особые правила. Как отмечает Futurism, пока этот жест со стороны Саудовской Аравии выглядит скорее символическим, особенно в свете недавних новостей о том, что страна собирается построить гигантский футуристический мегаполис, населенный роботами. После объявления о предоставлении гражданства София дала интервьюжурналисту CNBC Эндрю Соркину. Она отметила, что считает честью получение гражданства и в будущем планирует жить и работать вместе с людьми. По словам Софии, с помощью своего искусственного интеллекта она сделает жизнь человечества лучше.

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