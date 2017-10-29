Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк

29.10.2017 22:15

У США 28-річна жінка пограбувала банк, поки її шестирічна дочка чекала її в таксі.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на New York Daily News. Інцидент стався в Лонг-Айленді (Нью-Йорк).

Діана Маріні в суботу зайшла в банк Chase і передала касирові записку з вимогою віддати їй гроші. Той підкорився. Марини покинула банк і сіла в припарковану машину, де її чекала дочка. Поліція вийшла на слід Маріні, вона була заарештована за звинуваченням у пограбуванні і створенні загрози благополуччю дитини.



