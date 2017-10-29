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Жінка залишила дочку в таксі і пішла грабувати банк
29.10.2017 22:15
У США 28-річна жінка пограбувала банк, поки її шестирічна дочка чекала її в таксі.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на New York Daily News. Інцидент стався в Лонг-Айленді (Нью-Йорк).
Діана Маріні в суботу зайшла в банк Chase і передала касирові записку з вимогою віддати їй гроші. Той підкорився. Марини покинула банк і сіла в припарковану машину, де її чекала дочка. Поліція вийшла на слід Маріні, вона була заарештована за звинуваченням у пограбуванні і створенні загрози благополуччю дитини.
Теги: Донбасс, банк, женщина, такси
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