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Анфиса Чехова прокомментировала развод с мужем: "Я была счастлива все семь лет"
Анфиса призналась, что ее брак был удачным
Ведущая и актриса Анфиса Чехова на странице в Instagram прокомментировала развод с мужем.
Телеведущая и ее экс-супруг, актер Гурам Баблишвили, сохранили прекрасные отношения ради сына Соломона. Анфиса призналась, что ее брак был удачным.
"Друзья, огромное спасибо Вам за поддержку и добрые слова. Наша пара распалась! Но мы не перестаем быть Семьей для нашего сына! Самое главное, от чего страдают дети – это от НЕЛЮБВИ. А недолюбить детей или друг друга можно и в браке и вне брака! Мы все знаем случаи, когда, находясь в браке, взаимные обиды друг на друга, пара высказывает ребенку. И он растет с ощущением, что его родители "стерва" и "козел". Если оба родителя уважительно относятся друг к другу, безусловно, любят своего ребенка и уделяют ему достаточно времени, он растет счастливым, как в полной, так и в разведенной семье! И, если брак закончился, это не значит, что он был неудачным! Людям почему-то свойственно об отношениях судить по их концу. Но Брак мой был крайне удачным! Я была Счастлива все 7 лет! Но, я Счастлива и сейчас, в своем разводе! Когда человек заканчивает работать в прежней компании, потому что пошел на более высокую должность в другой фирме, или решил сменить профиль, или вообще переехал, или решил больше не работать и жить в свое удовольствием, где-нибудь на Бора-Бора, никто и не думает ему сочувствовать! Мало того, он вспоминает предыдущую работу с удовольствием и рад полученному опыту и с гордостью рассылает свое резюме, где описывает свои позиции и достижения на прошлой работе! Семья-это тоже предприятие! Мы забываем об этом! Полученный опыт, каким бы он ни был – бесценен! И отношения могут заканчиваться, но при этом в памяти они могут оставаться, как Счастливые и удачные! Просто люди выросли, стали смотреть в разные стороны, им стало тесно вместе, не комфортно! Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга! Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения! И тот, кто будет оскорблять его, и додумывать всякие небылицы, будет отправлен мною в блок! Развод – это не трагедия! Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае, мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну!", – поделилась звезда.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться в 2009 году. Через три года у пары родился сын Соломон. В 2015-ом они сыграли свадьбу.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, развод, актриса, Анфиса Чехова
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