Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен

30.10.2017 14:20

В Европе хотят реализовать план, который Российская Федерация предлагала еще в 2003 году

Идею России хочет воплотить в жизнь президент Молдовы Игорь Додон, утверждает эксперт аналитического центра «Украинский призма» и Группы стратегических и безопасностных студий Сергей Герасимчук.

«Если говорить о планах Додона для Приднестровья, то фактически речь идет о «Плане Козака-2 », который предлагался Российской Федерацией еще в 2003 году и включает особый статус для региона, право вето в вопросах внешней политики, квоты на представительство в парламенте. Изменит ли это электоральную картину? Безусловно, изменит. По разным данным, в Приднестровье проживают от 300 до 500 000 граждан, а это около 10% электорального поля в целом», — заявил эксперт.

По его словам, относительно особых статусов россияне предлагают для Молдовы ту же модель, что и для Украины.

«Здесь прослеживаются параллели, причем по обоим опциями: идет ли речь о «Плане Козака-2»для Молдовы, или о «Плане Суркова» для Украины, или о замораживании конфликта в Украине именно с приднестровским сценарием», — подчеркнул Герасимчук.

Читать материал полностью.

Источник: Politeka