ФБР сдался главный свидетель против российских олигархов

30.10.2017 19:53

Теперь США могут использовать бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в качестве свидетеля против российских олигархов, которые держат деньги на Западе.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

"Вопрос в том, как все это дело может повернуться. Если действительно Конгресс добьется выполнения закона о санкциях, то уже против российских олигархов будут выдвигаться различные обвинения. Тогда Манафорта смогут использовать, чтобы дотравливать кого-то из российских олигархов, которые держит деньги на Западе. Использовать для этого его свидетельские показания", — сказал Толстов.

Источник: https://from-ua.com