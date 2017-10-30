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ФБР сдался главный свидетель против российских олигархов
30.10.2017 19:53
Теперь США могут использовать бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в качестве свидетеля против российских олигархов, которые держат деньги на Западе.
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.
"Вопрос в том, как все это дело может повернуться. Если действительно Конгресс добьется выполнения закона о санкциях, то уже против российских олигархов будут выдвигаться различные обвинения. Тогда Манафорта смогут использовать, чтобы дотравливать кого-то из российских олигархов, которые держит деньги на Западе. Использовать для этого его свидетельские показания", — сказал Толстов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ФСБ, олигархи
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