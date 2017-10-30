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Испания взяла под контроль правительство Каталонии

30.10.2017 11:55
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Испания взяла под контроль правительство Каталонии

Правительство Испании лишило Каталонию автономии, взяв под контроль региональное правительство и назначило нового руководителя. Об этом сообщает BBC, передает Хвиля.

Меры были приняты утром в субботу после того, как парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости.

Лидеры Каталонии отстранены и контроль над регионом получила вице-премьер-министр Испании Сорая Саенс де Сантамария.

Министр внутренних дел Испании возглавил полицию Каталонии после увольнения должностных лиц полиции региона.

27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил региональный парламент Каталонии.

Ранее парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. После этого Сенат Испании утвердил приостановление автономии региона.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Испания, правительство, Каталония
 
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