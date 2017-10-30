В России появился еще один претендент на пост президента (ВИДЕО)

30.10.2017 14:40

Телеведущая и певица Екатерина Гордон заявила о своем выдвижении в президенты России. Девушка уверенна, что она будет единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем, сообщает ICTV.

Екатерина опубликовала соответствующее видеозаявление на своем предвыборном сайте. В ролике 37-летняя Гордон сообщает, что является матерью двоих детей, журналистом с 10-летним стажем, учредителем собственной юридической компании, уже 5 лет защищающей интересы женщин и детей.