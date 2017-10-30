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Вооруженный мужчина взял заложников в детсаду: первые подробности трагедии
30.10.2017 18:40
В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду.
Об этом передает Life.ru
Жуткий инцидент произошел в Армавире. Мужчина ворвался в детский сад "Манушак" и взял в заложники персонал учреждения и детей.
О пострадавших среди детей сообщений нет, однако мужчина повредил ухо одной из воспитательниц.
Оказалось, что жена и теща мужчины работают в этом детсаду, передает "Интерфакс".
"Он потребовал встречи с бывшей женой. Кроме того, теща этого мужчины является заведующей детским садом", - сообщил источник в правоохранительных органах.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По последним данным, в заложниках остаётся один ребёнок.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Армения, детсад, заложники
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