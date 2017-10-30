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Живьем съели мозги: ученые поражены странной гибелью кровожадных акул
У берегов Калифорнии нашли акул со съеденным мозгом.
Такое заявление сделали американские ученые после проведения экспертизы. Информация об этом появилась на National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Согласно известным данным, на протяжении этого года тысячи акул по непонятным причинам выбрасывались на берег и умирали без воды. Ученых заинтересовали эти события, они долго не могли понять причину такого поведения морских хищников. В итоге специалисты отправили тела погибших акул на экспертизу. Благодаря новейшему оборудованию удалось обнаружить, что мозг этих рыб поврежден. После изучения специалисты определили причину такого положения.
Оказывается, что мозг акул повредил паразит Miamiensis avidus. Он появился в телах ослабленных особей. Причиной этому стали погодные условия. В нынешнем году близ Калифорнии часто проходили обильные осадки, которые изменили естественную среду обитания акул, ослабив их сопротивляемость болезням. В итоге многие особи стали жертвами паразита, выедающего мозг.
После этого хищные рыбы переставали контролировать свое поведение и массово выбрасывались на берег, погибая на суше.
Теги: Донбасс, Калифорния, мозг, ученые, акула
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