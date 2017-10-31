Песков раскрыл секрет, кто рассказал Путину про злостный "сбор биоматериала", - СМИ красиво отреагировали

31.10.2017 19:30

Путинский пресс-секретарь "уточнил" недавнее заявление своего шефа о сборе биологического материала россиян “некими силами” из других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поведал журналистам, что о "сборе биоматериала" различных этносов "скрепной" страны Владимиру Путину рассказали российские спецслужбы, сообщает "Российский Диалог", передает dialog.ua.

ФСБ и иже с ней придумали очередную "легенду" в стиле "распятого мальчика", будто некоторые эмиссары и неправительственные организации собирают биологический материал россиян. Какой именно, кожу, волосы, экскременты или другие выделения, в Кремле не уточнили. Также не уточняется, с какой целью “некие силы” ведут сбор биоматериала граждан РФ. “Эта информация по линии специальных служб России.

Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется”, — рассказал Песков. Соцсети и СМИ мгновенно отреагировали на заявления о "сборе биоматериала", выдав демотиваторы и фотожабы.