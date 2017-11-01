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Число жертв нью-йоркского террориста возросло до 8 человек: появилась новая информация о кровавом преступлении, всколыхнувшем США
США снова всколыхнул кровавый теракт. На этот раз он произошел практически в центре Нью-Йорка - на Манхэттене. По последним данным, террорист убил 8 человек. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Telegram-канал Mash.
Отметим, что трагедия случилась 31 октября в крупнейшем городе США недалеко от башен-близнецов, уничтоженных террористами в 2001 году. Мужчина на арендованном грузовике выехал на велосипедную дорожку, где начал сбивать граждан. Путь ему внезапно преградил школьный автобус, который выехал из соседней улицы. После столкновения террорист выбежал и начал палить во все стороны с криками "Аллаху Акбар".
Полицейским удалось арестовать преступника. В ходе перестрелки он получил пулевое ранение в ногу. По последним данным, террорист убил 8 человек, еще 15 ранил. Произошедшее уже официально признали терактом.
Теги: США, Донбасс, Нью-Йорк, убийство, полиция, теракт, жертвы, террорист
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