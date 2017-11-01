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Оккупанты взяли под усиленную охрану военные склады в Крыму

01.11.2017 16:55
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Оккупанты взяли под усиленную охрану военные склады в Крыму

Службы авиационной безопасности переведены на усиленный режим работы. Черноморский флот России взял под усиленную охрану военные склады после сообщений об умышленном повреждении газопроводов и ЛЕП в захваченном Крыму. Об этом сообщает korrespondent.net.

"Перешли под усиленный режим, когда берутся под дополнительную охрану различные объекты, начиная с социальных и заканчивая военными, прежде всего – склады различных вооружений", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что в таких действиях нет ничего необычного.

Аэропорт Симферополя и Керченская паромная переправа – основные транспортные артерии Крыма – работают в штатном режиме. Но службы авиационной безопасности переведены на усиленный режим работы, с сотрудниками переправы проведен инструктаж для повышения бдительности.



Теги: Россия, Донбасс, аэропорт, Крым, Черноморский флот, паром, склад, охрана
 
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