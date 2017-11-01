Террорист, устроивший кровавый Хэллоуин на Манхэттене с 23 жертвами

01.11.2017 08:12

Во вторник, 31 октября, США всколыхнул жуткий теракт, жертвами которого стали около 23 человек, 8 из которых погибли. Кровопролитие устроил выходец из Ближнего Востока. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Telegram-канал Life Shot.

Отметим, что трагедия случилась практически в центре Нью-Йорка - недалеко от печально известных башен-близнецов. Мужчина на арендованном фургоне начал сбивать граждан. Столкнувшись со школьным автобусом, преступник вылез из авто и начал палить по людям с криками "Аллах Акбар". Его остановила полиция, выстрелив в ногу. Мужчина жив. Террористом оказался некий 29-летний Сафулло Саипов из Тампы (Флорида).