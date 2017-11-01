Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Террорист, устроивший кровавый Хэллоуин на Манхэттене с 23 жертвами

01.11.2017 08:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Террорист, устроивший кровавый Хэллоуин на Манхэттене с 23 жертвами

Во вторник, 31 октября, США всколыхнул жуткий теракт, жертвами которого стали около 23 человек, 8 из которых погибли. Кровопролитие устроил выходец из Ближнего Востока. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Telegram-канал Life Shot.

Отметим, что трагедия случилась практически в центре Нью-Йорка - недалеко от печально известных башен-близнецов. Мужчина на арендованном фургоне начал сбивать граждан. Столкнувшись со школьным автобусом, преступник вылез из авто и начал палить по людям с криками "Аллах Акбар". Его остановила полиция, выстрелив в ногу. Мужчина жив. Террористом оказался некий 29-летний Сафулло Саипов из Тампы (Флорида).



Теги: США, Донбасс, Нью-Йорк, полиция, теракт, жертвы, погибли, террорист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх