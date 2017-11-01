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В Крыму без газа и света остались тысяча человек, подозревают диверсию
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в связи с повреждением линии газопровода в Крыму прорабатываются все возможные версии. «Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП»,— приводит выдержку из сообщения НАК, передает strana.ua.
При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода, отмечается в нем. На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, в том числе диверсии.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму ТАСС сообщили, что более 1 тыс. человек на полуострове остались без газа, газоснабжение восстановят в течение 1 ноября. «Авария на газопроводе среднего давления оставила без газоснабжения примерно 1,2 тыс. человек в населенных пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес»,— рассказали в ведомстве.
«Там еще выясняют причину, но уже с утра будут восстанавливать газопровод, в течение дня аварию устранят»,— заявили в диспетчерской службе предприятия «Крымгазсети».
В августе в Крыму был арестован на два месяца агент Службы безопасности Украины. По данным ФСБ, он планировал серию диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Диверсант был задержан при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак—Новый Свет. В момент задержания он пилил деревянную опору линии электропередачи.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Алушта, свет, газ, МЧС, диверсия, ФСБ
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