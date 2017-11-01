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В Москве студент перерезал преподавателю горло ножом прямо в аудитории и выложил селфи с убитым

01.11.2017 17:45
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В Москве студент перерезал преподавателю горло ножом прямо в аудитории и выложил селфи с убитым

В России студент одного из московских колледжей перерезал преподавателю горло и опубликовал сэлфи с убитым мужчиной в социальной сети. Об этом сообщают российские СМИ, публикуя жуткие снимки и подробности страшного убийства, передает dialog.ua.

Убийцей является студент московского "Западного комплекса непрерывного образования". На данный момент известно, что между преподавателем и студентом произошел конфликт, ставший причиной убийства. Сразу после убийства молодой человек наложил на себя руки. На месте преступления прибывшие сотрудники полиции рядом с трупом преподавателя обнаружили нож и электропилу, которыми студент и перерезал горло преподавателю.



Теги: Россия, Донбасс, студент, Москва, убийство, полиция
 
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