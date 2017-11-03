Семейство Кардашьян получит рекордный гонорар за съемки на ТВ

03.11.2017 18:10

Шоу о жизни Крис Дженнер и ее детях выходит в эфир с 2007 года



Пока звезды "Теории большого взрыва" считаются самыми высокооплачиваемыми актерами на телевидении, предприимчивое семейство Дженнер-Кардашьян устанавливает новые рекорды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Стало известно, что они заключили самую выгодную сделку в истории телевидения, получив от телеканала E! 150 миллионов долларов за следующие сезоны реалити-шоу "Семейство Кардашьян".



Шоу о жизни Крис Дженнер и ее детях выходит в эфир с 2007 года, и с того времени оно сделало настоящими звездами Ким, Кортни, Хлое Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер. Недавно они заключили контракт на съемки еще пяти сезонов, то есть радовать поклонников семейство будет еще как минимум до 2022 года. TMZ раскрыло и сумму сделки — Крис Дженнер и ее дочери получат по 30 миллионов долларов за каждый сезон, что является самой дорогой сделкой на телевидении на данный момент.



Напомним, Ким Кардашьян рассказала о трагедии, которая чуть было, не случилась с ней, когда она была беременна первым ребенком.