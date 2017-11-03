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Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян
Около 3,4 миллиона лет назад орангутаны на острове Суматра разделились на два вида, живущих на севере и в центре острова.
Международная группа ученых обнаружила на острове Суматра новый вид орангутанов Pongo tapanuliensis, пишет Хроника.инфо со ссылкой наУНИАН.
Раньше биологи считали, что здесь живет один вид орангутанов — Pongo abelii. Но теперь оказалось, что в центре острова обитает небольшая популяция обезьян, которые анатомически и генетически отличаются от суматранских Pongo abelii и калимантанских Pongo pygmaeus. Исследование опубликовано в Current Biology, кратко о нем сообщается в пресс-релизе Цюрихского университета, передает N+1.
На сегодняшний день к большим человекообразным обезьянамотносят шесть видов — обыкновенного шимпанзе и бонобо, западных и восточных горилл, и суматранского и калимантанского орангутанов. Предположительно предки орангутанов отделились от африканской линии 19,3-15,7 миллиона лет назад и мигрировали в Азию, а много позднее на острова Суматру и Калимантан. Суматранские орангутаны (Pongo abelii) обитают на севере острова, но еще в 30-е годы прошлого века появлялись сообщения об орангутанах, которых видели на северо-западе острова, в районе озера Тоба. В 1997 году существование изолированной популяции обезьян, живущих южнее ареала P. Abelii.
В 2013 году в руки ученых попал скелет орангутана из этой популяции и они обнаружили анатомические отличия от суматранских и калимантанских орангутанов. В новой работе биологи и антропологи исследовали черепа 33 самцов Pongo tapanuliensis, которые хранились в разных научных организациях. Ученые обнаружили особенности строения черепа и зубов, отличающие «южных» суматранских орангутанов от других видов. Среди прочего, оказалось, что черепа меньше по размерам, чем у других орангутанов того же возраста. Исследователи сравнили и внешний вид обезьян.
Выяснилось, что P. tapanuliensis отличаются от суматранских P. Abeliiкудрявой шерстью; у самцов есть заметные усы, а у самок — бороды. Также ученые исследовали митохондриальный геном и последовательность Y-хромосомы 37 особей P. tapanuliensis и, чтобы проследить эволюцию орангутанов, построили филогенетическое дерево. На основе результатов анализа авторы статьи предположили, что орангутаны с материковой Азии попали на северо-запад Суматры, в район озера Тоба. P. tapanuliensis стали прямыми потомками популяции, которая колонизировала Суматру, Калимантан и остров Яву. Затем, около 3,4 миллиона лет назад суматранские орангутаны P. Abelii,живущие на севере острова, и P. tapanuliensis разделились. Однако обмен генами между двумя видами продолжался еще 10-20 тысяч лет назад, пока их ареалы не разделились. Калимантанская и суматранская линии разделились намного позже, около 700 тысяч лет назад.
Сейчас, по оценкам исследователей, популяция P. tapanuliensis насчитывает около 800 особей и обитает на территории около тысячи квадратных километров. Поэтому сразу же после описания вида тапанулийские орангутаны стали одним из самых уязвимых видов человекообразных обезьян. Если из-за охоты и уничтожения среды обитания в год будет гибнуть около восьми особей, новый вид обречен на вымирание.
Теги: Донбасс, обезьяна, ученые
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