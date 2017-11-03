- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
- Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США15:45
- В Брюсселе эксперты прогнозируют РФ фашизацию и распад15:10
- Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян14:35
- В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского14:05
- Трамп анонсировал встречу с «важным» Путиным10:43
- Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт08:50
- Генпрокуратура готовит новые запросы в США по Манафорту07:42
- Безвиз по-новому: какие «сюрпризы» приготовили украинцам21:45
- Рианна переезжает к арабскому миллиардеру21:30
В Брюсселе эксперты прогнозируют РФ фашизацию и распад
Любой из сценариев грозит Кремлю экономическим коллапсом
В Брюссельском пресс-клубе аналитики и эксперты определяли судьбу россиян в недалеком будущем. Мысли в целом сошлись, учитывая взращивание в РФ собственного «гибрида» фашистского режима. Один из вариантов такого развития угрожает России судьбой Советского Союза, с экономическим упадком и тотальной дезинтеграцией.
Дискуссия состоялась во время презентации в Брюсселе книги «Россия между фашизмом и распадом», подготовленной экспертами Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
По мнению экспертов, события в России свидетельствуют о формировании там последней фазы особого вида фашизма. Он базируется на имперской идеологии и так называемых православных ценностях. Поэтому политический крах там не только возможен, но и вероятен.
Нынешний российский режим – это личностная диктатура Владимира Путина, - считает российский политический эксперт Юрий Федоров. Именно Путин принимает решающие политические и экономические решения.
Другая характерная черта фашизма – массовая его поддержка со стороны элит, среднего класса и большинства населения. Характерной чертой фашизма является развитие государственной идеологии при помощи пропаганды, в частности образовательной, основанной на так называемых православных ценностях.
На фоне спада экономики, а при таком развитии событий – сепаратизма и, в конце концов, распада России на отдельные части, возможны несколько сценариев. Одним из них может быть попытка оккупации стран Балтии, с быстрым поражением России после вмешательства НАТО. Другой вариант – большая война с Украиной для отвлечения внимания собственных граждан от критических процессов в российской экономике.
В конце концов, любой из прогнозируемых сценариев грозит Кремлю экономическим коллапсом, параличом политического и бюрократического аппарата, сепаратизмом региональных элит и попытками регионального отделения от России.
Прежде всего речь идет о Кавказе, Татарстане, Сибири. Кстати, эксперты насчитывают четыре попытки обретения независимости Сибири за крайние сто лет.
«В любом случае Россия проигрывает соревнование с Западом в экономическом смысле, в «ноу-хау», военном развитии, - говорит известный дипломат Владимир Огрызко. - Если РФ будет продолжать агрессивность, то Запад должен смоделировать ситуацию, в которой она почувствует, что ее политика саморазрушительна. Для этого западные коллеги должны быть ответственными и смелыми», - говорит дипломат. Он добавил, что все империи исчезали, полагая, что такая участь постигнет и российскую.
В ходе конференции в Брюсселе ее участники высказались в поддержку украинского политического заключенного в Москве журналиста «Укринформа» Романа Сущенко.
Они призвали российский режим освободить всех украинских заложников. «Хотим выразить поддержку Роману Сущенко и требуем от путинского режима освободить всех заключенных в России украинских граждан», - отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.
Присутствующие на мероприятии европейские дипломаты, эксперты, журналисты, представители гражданского общества едва ли не впервые для себя узнали, что в России противоправно содержатся сотни украинский политзаключенных.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс, Брюссель
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- СМИ сообщили об убийстве председателя БПП Северодонецкого горсовета10:15
- Вести АТО: позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, есть раненые10:00
- Помочь «Изумрудному городу»: от волонтёрской инициативы к мощному образовательному проекту для молодёжи09:20
- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
- Физика, химия, биология и география в одном флаконе: что ожидает украинских школьников16:03
- В Одессе cтудент-прогульщик "заминировал" университет15:55
- Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США15:45
- ONUKA отказалась от совместного концерта с россиянами15:35
- Почему «Укрзализныця» может «остановиться»15:27
- В Брюсселе эксперты прогнозируют РФ фашизацию и распад15:10
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Ученые обнаружили неизвестный ранее вид человекоподобных обезьян14:35
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю