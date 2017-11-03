В Брюсселе эксперты прогнозируют РФ фашизацию и распад

03.11.2017 15:10

Любой из сценариев грозит Кремлю экономическим коллапсом

В Брюссельском пресс-клубе аналитики и эксперты определяли судьбу россиян в недалеком будущем. Мысли в целом сошлись, учитывая взращивание в РФ собственного «гибрида» фашистского режима. Один из вариантов такого развития угрожает России судьбой Советского Союза, с экономическим упадком и тотальной дезинтеграцией.

Дискуссия состоялась во время презентации в Брюсселе книги «Россия между фашизмом и распадом», подготовленной экспертами Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По мнению экспертов, события в России свидетельствуют о формировании там последней фазы особого вида фашизма. Он базируется на имперской идеологии и так называемых православных ценностях. Поэтому политический крах там не только возможен, но и вероятен.

Нынешний российский режим – это личностная диктатура Владимира Путина, - считает российский политический эксперт Юрий Федоров. Именно Путин принимает решающие политические и экономические решения.

Другая характерная черта фашизма – массовая его поддержка со стороны элит, среднего класса и большинства населения. Характерной чертой фашизма является развитие государственной идеологии при помощи пропаганды, в частности образовательной, основанной на так называемых православных ценностях.

На фоне спада экономики, а при таком развитии событий – сепаратизма и, в конце концов, распада России на отдельные части, возможны несколько сценариев. Одним из них может быть попытка оккупации стран Балтии, с быстрым поражением России после вмешательства НАТО. Другой вариант – большая война с Украиной для отвлечения внимания собственных граждан от критических процессов в российской экономике.

В конце концов, любой из прогнозируемых сценариев грозит Кремлю экономическим коллапсом, параличом политического и бюрократического аппарата, сепаратизмом региональных элит и попытками регионального отделения от России.

Прежде всего речь идет о Кавказе, Татарстане, Сибири. Кстати, эксперты насчитывают четыре попытки обретения независимости Сибири за крайние сто лет.

«В любом случае Россия проигрывает соревнование с Западом в экономическом смысле, в «ноу-хау», военном развитии, - говорит известный дипломат Владимир Огрызко. - Если РФ будет продолжать агрессивность, то Запад должен смоделировать ситуацию, в которой она почувствует, что ее политика саморазрушительна. Для этого западные коллеги должны быть ответственными и смелыми», - говорит дипломат. Он добавил, что все империи исчезали, полагая, что такая участь постигнет и российскую.

В ходе конференции в Брюсселе ее участники высказались в поддержку украинского политического заключенного в Москве журналиста «Укринформа» Романа Сущенко.

Они призвали российский режим освободить всех украинских заложников. «Хотим выразить поддержку Роману Сущенко и требуем от путинского режима освободить всех заключенных в России украинских граждан», - отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

Присутствующие на мероприятии европейские дипломаты, эксперты, журналисты, представители гражданского общества едва ли не впервые для себя узнали, что в России противоправно содержатся сотни украинский политзаключенных.

Источник: https://from-ua.com