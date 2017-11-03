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В России шьют дело на безрукого: говорят, избил полицейского
03.11.2017 14:05
В России на активиста Аслана Иритова, у которого отсутствуют кисти рук, завели уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.
Как сообщает Дождь, в заявлении, которое подали на ее отца, говорилось, что пострадавшему от нападения Аслана Иритова наложили четыре шва, передают Вести.
В то же время дочь Иритова утверждает, что когда ее отца, у которого нет кистей рук, забрал ОМОН, этот человек стоял у ворот их дома. По ее словам, "прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще".
"Меня побили, моей матери поломали два пальца, брату отцовскому поломали ребро. Аслана избили и забрали в правоохранительные органы", - рассказала свою версию дочь Иритова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, избиение, полиция
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