Звезда "Игры престолов" женился на бывшей жене Ленни Кравица

03.11.2017 18:34

Супругой Джейсона Момоа стала его давняя возлюбленная Лиза Боне

Многие думали, что 38-летний Джейсон Момоа и 49-летняя Лиза Боне поженились в 2007 году, но оказалось, что знаменитости не были женаты. Как сообщают западные СМИ, актеры лишь в октябре текущего года узаконили свои отношения, продолжающиеся 12 лет, и тайно сыграли свадьбу. На торжестве присутствовали только родственники и друзья пары: дочь Боне от первого брака с Лени Кравицем, 28-летняя Зои Кравиц, Алисия Викандер, Майкл Фассбендер и другие.

"Джейсон Момоа и Лиза Боне устроили свадьбу несколько недель назад в своем доме в Калифорнии. Видимо, до этого они не были официально женаты! Они сказали, что "официально зарегистрировались",– поделился сведениями один инсайдер, а другой добавил, что актеры в начале октября, за неделю до закрытой свадебной вечеринки, получили документы о регистрации брака в округе Лос-Анджелес.

Звезда "Игры престолов" и Лиза Боне начали встречаться в 2005 году, а в 2007-м у них родился первый общий ребенок – дочь Лола Иолани. На следующий год у пары появился сын Накоа-Вулф Намакеаха.

Источник: https://www.segodnya.ua