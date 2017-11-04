Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Летальное оружие для Украины: в США рассматриваются три варианта

04.11.2017 19:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Летальное оружие для Украины: в США рассматриваются три варианта

Источники в Госдепартаменте США сообщили каналу ABC News, что главе Белого дома Дональду Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине гранта на 47 млн. долларов для приобретения оборонительного оружия.

Отмечается, что на прошлой неделе обо всех трех вариантах был проинформирован Совет национальной безопасности США. Вскоре их могут подать на рассмотрение Трампу.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джавелин") и средств противовоздушной обороны.

24 августа в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения, напоминает "ГОРДОН".



Теги: Украина, США, мир, оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх