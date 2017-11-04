РФ прогнозируют исчезновение с карты цивилизованного мира

04.11.2017 17:36

Известный аналитик, журналист, политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал введение Канадой санкций против российских чиновников по "закону Магнитского".



"Канада становится еще одной страной, которая начинает закрываться от российского "нового класса" – коррумпированных чиновников и бандитов, которые живут за счет воровства бюджетных денег и особых отношений с властью. И это не просто наказание группы людей, причастных к коррупции и издевательствам в российских тюрьмах. Это еще и тенденция, на которую не стоит закрывать глаза", – отметил Портников в колонке для "Радіо Свобода".

Эксперт напомнил, что в 2014 году, когда вводились первые санкции в связи с аннексией Крыма, оккупацией Донбасса и уничтожением малайзийского лайнера, в Москве утверждали, что от этого пострадает сам Запад.



"На самом деле – это проблема России. Страна, которая защищает свое право на коррупцию и агрессию, понемногу исчезает с карты цивилизованного мира. Никто за последние годы и не подумал отменять санкции против России. Более того, эти санкции расширяются, к ним присоединяются все новые и новые страны, которые не хотят соглашаться с пренебрежением к праву", – подчеркнул Портников.



Он прогнозирует, что в следующем году Россию ждет настоящий "фестиваль санкций" из США.



"Эта проблема становится уже не только проблемой рядовых россиян. Это еще и проблема тех, кто сегодня у власти, кто зарабатывает – вернее, ворует – огромные деньги, - подчеркивает аналитик. - Деньги есть, но потратить их можно разве что в Ялте или Сухуми. Не самый лучший вариант для тех, кто собирался приобрести за эти деньги весь мир".



Напомним, что 19 октября 2017 года в Канаде вступил в силу закон "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известный как "закон Магнитского".



3 ноября власти Канады обнародовали список лиц, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с этим законом. Всего в списке 52 человека, 30 из них – россияне.



Россия ввела ответные меры в отношении Канады.