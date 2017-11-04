Российское вмешательство: экс-советник Трампа дал показания

04.11.2017 07:57

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - Картер Пейдж - выступил перед комитетом по разведке США по делу о «российском вмешательстве».



Как сообщает The New York Times, Пейдж подтвердил, что встречался с чиновниками России в ходе визита в Москву в 2016 году, однако добавил, что они «просто пересеклись».



«Я быстро поздоровался с парой людей. И всё», - уверяет Пейдж.



В свою очередь, Трамп назвал позором для страны расследование конгресса о «вмешательстве» России в президентские выборы.



Ранее американские СМИ сообщили, что доклад о наличии у России возможного компромата на избранного президента США Дональда Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.



Накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о «вмешательстве» России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.



Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США.



Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».