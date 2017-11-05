В Москве – большая эвакуация из-за угрозы взрывов

05.11.2017 18:19

Сегодня, 5 ноября, в Москве эвакуировали около 3,5 тысяч человек из здания Большого театра в связи с угрозой взрыва.



Как сообщают российские СМИ, в 19:00 (по московскому времени, которое опережает киевское на час) в Бетховенском зале театра должен был начаться концерт "Молот и серп", который посвящен Октябрьской революции. Но этого не произошло, т.к. поступил анонимный звонок о возможном взрыве.



Также объявлено об угрозе взрыва в гостинице "Метрополь", "Националь", ГУМе и ЦУМе. Везде работают пиротехники и кинологи.



Количество людей, эвакуированных в Москве из-за угроз взрыва, превысило 10 тысяч. На данный момент ни одно сообщение не подтвердилось.



Отметим, что анонимные звонки о минировании зданий в России поступают с начала сентября.