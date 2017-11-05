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В Москве – большая эвакуация из-за угрозы взрывов
05.11.2017 18:19
Сегодня, 5 ноября, в Москве эвакуировали около 3,5 тысяч человек из здания Большого театра в связи с угрозой взрыва.
Как сообщают российские СМИ, в 19:00 (по московскому времени, которое опережает киевское на час) в Бетховенском зале театра должен был начаться концерт "Молот и серп", который посвящен Октябрьской революции. Но этого не произошло, т.к. поступил анонимный звонок о возможном взрыве.
Также объявлено об угрозе взрыва в гостинице "Метрополь", "Националь", ГУМе и ЦУМе. Везде работают пиротехники и кинологи.
Количество людей, эвакуированных в Москве из-за угроз взрыва, превысило 10 тысяч. На данный момент ни одно сообщение не подтвердилось.
Отметим, что анонимные звонки о минировании зданий в России поступают с начала сентября.
Теги: Россия, Москва, эвакуация, угроза, взрывы
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