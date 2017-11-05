В Москве проходят массовые задержания "революционеров"

05.11.2017 14:00

Более 200 человек были задержаны на Манежной площади в российской столице - якобы за нарушение общественного порядка.



Как сообщат российские СМИ, при досмотре у некоторых задержанных изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.



Также известно, что с десяток человек задержали в Петербурге.



Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев заявил, что 5 ноября в России пройдет революция. В октябре его YouTube-канал "Артподготовка" признали экстремистским и запретили на территории РФ. Позже ФСБ сообщило о задержании участников "законспирированной ячейки движения "Артподготовка" (запрещена в России). Сам Мальцев не считает "Артподготовку" движением или организацией. По его словам, это просто канал на YouTube.



По мнению ФСБ, участники "Артподготовки" готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября. В связи с этим в Москве прошло около 20 обысков.



Накануне Мальцев говорил о задержании более 100 своих сторонников.