- В Москве проходят массовые задержания "революционеров"14:00
- Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ09:21
- Волкер о конфликте на Донбассе: Это управляется Россией07:16
- Волкер высказался о выборах на Донбассе20:43
- Летальное оружие для Украины: в США рассматриваются три варианта19:37
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением18:30
- РФ прогнозируют исчезновение с карты цивилизованного мира 17:36
- Миротворцы для Донбасса: США предложили Украине и России перестать соревноваться16:29
- Миротворцы для Донбасса: Пономарь прокомментировал заявление Волкера15:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
В Москве проходят массовые задержания "революционеров"
Более 200 человек были задержаны на Манежной площади в российской столице - якобы за нарушение общественного порядка.
Как сообщат российские СМИ, при досмотре у некоторых задержанных изъяли оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.
Также известно, что с десяток человек задержали в Петербурге.
Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев заявил, что 5 ноября в России пройдет революция. В октябре его YouTube-канал "Артподготовка" признали экстремистским и запретили на территории РФ. Позже ФСБ сообщило о задержании участников "законспирированной ячейки движения "Артподготовка" (запрещена в России). Сам Мальцев не считает "Артподготовку" движением или организацией. По его словам, это просто канал на YouTube.
По мнению ФСБ, участники "Артподготовки" готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября. В связи с этим в Москве прошло около 20 обысков.
Накануне Мальцев говорил о задержании более 100 своих сторонников.
Теги: Россия, мир, Москва, задержание
- Волгоградский взрыв предназначался Москве (НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТЕРАКТА)
- В России уровень безработицы достиг почти 6%
- Портников - россиянам: "Вы рискуете при любом кризисе сорваться в такую кровавую кашу, что и представить себе нельзя"
- Врачи назвали причину смерти Багапша
- После акций протеста в Москве арестовано более 400 человек (ФОТО)
- В Питере и Москве задержали тех, кто протестовал против войны в Украине и Сирии (ВИДЕО)
- Озвучены приоритетные планы по прифронтовой Авдеевке15:02
- Часть Горловки ждет обезвоживание14:53
- Славянская оперзона: рейд по клубам, гранаты и нож защитника марихуаны14:47
- В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"14:20
- В Луганске вспомнили революцию14:13
- "Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине13:42
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз13:15
- Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин13:08
- Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме13:02
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Озвучены приоритетные планы по прифронтовой Авдеевке15:02
- Часть Горловки ждет обезвоживание14:53
- Славянская оперзона: рейд по клубам, гранаты и нож защитника марихуаны14:47
- Два по три: как будут отдыхать украинцы под Новый год и Рождество14:34
- В Бахмуте министр высадил "Аллею Мира"14:20
- В Луганске вспомнили революцию14:13
- В Москве проходят массовые задержания "революционеров"14:00
- "Мобильное" МВД: график приема сервисного центра на Донетчине13:42
- Приморское направление прицельно обстреляли 12 раз13:15
- Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин13:08
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Переселенцам не дают обещанного
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы