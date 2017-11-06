В Париже открылся ресторан для нудистов

06.11.2017 13:40

В Париже на днях открыли первый французский ресторан для нудистов "O Naturel", сообщает сайт Подробности.

Войдя в заведение, посетители должны полностью раздеться и оставить одежду в гардеробе. Всего помещение может одновременно принять 40 человек, а средний чек составит около 30 евро.

В сети уже появились первые фото особого ресторана. Полностью обнаженные гости на снимках едят блюда и наслаждаются напитками. Кстати, в "O Naturel" окна с улицы специально затемнены, поэтому прохожим не видно, что происходит внутри.