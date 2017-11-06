З’явилося відео шокуючих наслідків стихії, яка вбила 49 осіб

06.11.2017 11:05

Кількість загиблих в результаті тайфуну «Дамрі», що обрушився на В’єтнам, збільшилася до 49 осіб

Про це повідомляють журналісти з посиланням на місцевих властей.

«Комітет комуністичної держави щодо запобігання стихійних лих повідомив, що на даний момент відомо про 49 загиблих і 27 зниклих безвісти. При цьому вони відмовилися уточнити причини загибелі, оскільки більшість з них проживали в місті, на який обрушився шторм», – сказано в повідомленні.

Крім цього, чиновники уточнили, що катаклізм знищив близько двох тисяч будинків. Ще 80 тисяч були пошкоджені.

Нагадаємо, у В’єтнамі вже кілька днів вирує смертоносна стихія – тайфун «Дамрі», який став причиною загибелі 27 осіб. Ще 22 людини вважаються зниклими без вести.

Як писала Politeka, в суботу, 4 листопада, південне узбережжя В’єтнаму накрив тайфун “Дамрі». Люди залишилися без комунікацій і засобів для існування.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Reuters